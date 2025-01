Emergenza neve. Rimane chiusa la strada tra Sacco e Teggiano

C’è ancora troppa neve sul passo del Corticato sulla strada provinciale 11 tra Sacco e Teggiano nonostante il lavoro di sgombero della carreggiata portato avanti per tutta la giornata di oggi. Da qui la comunicazione del Comune di Sacco sulla pagina facebook dell’ente: “Rimane chiusa, si legge, nonostante l’intervento dell’escavatore per tutta la giornata odierna, non è stato possibile assicurare il transito dei mezzi pesanti e pullman sulla S.P. 11, tra Sacco e Teggiano, per il notevole accumulo di neve sulla carreggiata.

Nella mattinata di domani continueranno i lavori di sgombero della neve per restituire l’arteria al normale transito. Continueremo nell’opera di sollecitazione e di informazione fino a quando l’enorme disagio per i cittadini non sarà risolto”.