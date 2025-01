Riorganizzazione della Polizia Municipale di Polla: nuovi incarichi per il 2025

Nel comune di Polla si è recentemente concluso un significativo processo di riorganizzazione dell’area vigilanza, con l’approvazione di nuovi incarichi all’interno della Polizia Municipale, attualmente diretta dal Comandante Andrea Santoro.

Questa iniziativa rientra in una strategia mirata a potenziare la sicurezza e la gestione amministrativa locale, assicurando un servizio più efficiente alla comunità.

La determinazione pubblicata sull’albo pretorio dell’ente prevede l’assegnazione del grado di “sottotenente” al dott. Francesco Larocca, che avrà anche il ruolo di Vicecomandante della Polizia Municipale. In questa posizione, Larocca avrà responsabilità significative, compresa la sostituzione del Comandante in caso di assenza, e sarà a capo del Servizio Polizia Amministrativa e Commercio. Inoltre, il luogotenente Alfonso Cancro è stato nominato responsabile del Servizio Informativo, mentre l’assistente capo Carmine Priore guiderà il Servizio Viabilità ed Edilizia.

Entrambi i funzionari avranno il compito di predisporre istruttorie per atti e provvedimenti, con potere di firma autonomo, contribuendo così a un flusso di lavoro più snello e mirato. La deliberazione stabilisce anche che i nuovi incarichi saranno remunerati tramite indennità di funzione, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, e che tali incarichi possono essere rinnovati o revocati a discrezione dell’amministrazione, in base alla sussistenza dei requisiti necessari.

In aggiunta, è stato previsto l’incardinamento di nuovi agenti nei rispettivi uffici, come l’agente Davide Masi al Servizio Viabilità ed Edilizia e la dott.ssa Rosalba Giudice all’Ufficio Gestione Sanzioni, Contravvenzioni e Ruoli, un chiaro segnale di crescita e specializzazione continua del personale.