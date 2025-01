Un 69enne di Perdifumo è stato trovato senza vita nel garage adiacente alla sua abitazione. A far scattare l’allarme una vicina di casa. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Perdifumo ed il magistrato a cui spetta il compito di effettuare l’esame esterno sulla salma del 69enne che viveva da solo.