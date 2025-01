A Caterina Costa e Gerardo Villari, geni valdianesi, il premio “America Giovani” della Fondazione Italia USA

Gerardo Villari e Caterina Costa tra i migliori neolaureati d’Italia. Entrambi sono stati premiati a Montecitorio. Caterina è di Sant’Arsenio, Gerardo di Polla. Caterina Costa si laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, riportando la votazione di 110 e lode. Sta svolgendo uno stage nella sede centrale dell’ONU a New York. Ha ottenuto con Gerardo il Premio America Giovani per il talento universitario. Villari Laureato all’Università di Salerno in Politiche Territoriali e Cooperazione internazionale con 110 e Lode e menzione accademica, il giovane pollese ha ricevuto una borsa di studio ed il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia USA. Insomma due speranze per il territorio.

Il Premio istituito dalla Fondazione Italia USA è destinato ai neolaureati nelle università italiane che hanno svolto il loro percorso di studi con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e si siano distinti per il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea ed altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature.

I vincitori del Premio America Giovani sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane.