Incidente sul lavoro a Muro Lucano. Il Presidente Bardi lancia un appello per scongiurare ulteriori tragedie

Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Muro Lucano, dove Felice Ferrara, imprenditore edile di 44 anni, ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione in un cantiere. La scomparsa di Ferrara ha suscitato profonda commozione e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema di primaria importanzaa ma ancora troppo spesso sottovalutato.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità lucana alla famiglia Ferrara, dichiarandosi profondamente addolorato per la perdita. “Nessuno dovrebbe mai rischiare la propria vita per guadagnarsi da vivere. È nostro dovere prioritario fare tutto il possibile per prevenire simili incidenti”, ha affermato Bardi, sottolineando l’urgenza di adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori. Nel suo messaggio, il presidente ha posto l’accento sull’importanza di affrontare la problematica in maniera condivisa e collettiva. “La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di leggi e regolamenti, ma anche di responsabilità di tutti. Invito tutti a fare la propria parte, segnalando eventuali situazioni di rischio e rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza”, ha dichiarato.

Secondo Bardi, è essenziale che le istituzioni, le imprese e i sindacati collaborino per rafforzare le normative esistenti e promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è evitare che tragedie come quella di Muro Lucano si ripetano.