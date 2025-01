Paura a Eboli: la madre della sposa scivola sul riso e finisce in ospedale

Si sa che non sempre durante una cerimonia importante e ben organizzata, come quella di un matrimonio, tutto può filare liscio. Stavolta un matrimonio celebrato ieri a Eboli è stato la scena di uno spiacevolissimo incidente che ha coinvolto la madre della sposa. All’uscita del municipio, in via Ripa, nel cuore della città, la donna è scivolata sul riso lanciato agli sposi che, come di consuetudine, celebra l’unione appena avvenuta augurando alla coppia prosperità.

La madre della sposa è caduta mentre stava scendendo le scale causandosi delle ferite alla gamba. I familiari, spaventati, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Dopo le prime cure prestate sul luogo, la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Lì i medici, vista la gravità delle ferite riportate, hanno deciso per il ricovero della donna.