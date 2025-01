Emergenza idrica in Basilicata , il Comitato “Acqua pubblica Di Bello” chiede chiarimenti a Bardi

Una richiesta di incontro al commissario per l’emergenza idrica dello schema Basento-Camastra, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è stata inviata dal “Comitato Acqua pubblica Peppe Di Bello” per verificare lungo quali ipotesi si stia lavorando e si intenda lavorare per il definitivo superamento dell’emergenza. Dopo diversi mesi di restrizioni, in seguito alle abbondanti nevicate del 12 e 13 gennaio, nei giorni scorsi Bardi ha annunciato che non ci saranno più sospensioni dell’erogazione idrica per i 29 Comuni lucani interessati dall’emergenza, tra cui Potenza, per un totale di circa 140 mila persone.



Secondo quanto reso in un comunicato diffuso dallo stesso Comitato, la richiesta, inviata anche a tutti gli organismi del Tavolo tecnico per l’emergenza idrica in Basilicata, riguarda le ipotesi di lavoro “sia sulle competenze di Acquedotto Lucano (efficientamento delle reti, ricerca e captazione di sorgenti) sia su quelle più direttamente connesse allo stato di salute dell’invaso del Camastra (stato dei lavori su paratoie e asta di derivazione, collaudo e rimozione dei sedimenti)”.