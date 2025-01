La Polizia di Stato di Potenza consegna un farmaco salvavita ad un uomo durante emergenza maltempo: il plauso del Questore

Nel pomeriggio di domenica 12 gennaio i poliziotti in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno consegnato un farmaco salvavita per un signore che ne aveva estremamente bisogno. Il cittadino, infatti, aveva chiamato la sala operativa per chiedere aiuto non essendo riuscito a recarsi in farmacia per acquistare il farmaco vitale per un suo familiare a causa delle avverse condizioni meteo che nei giorni scorsi hanno interessato la regione Basilicata.

Ieri il signore in questione è stato accolto dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari che ha voluto, ancora una volta, ringraziare la pattuglia intervenuta e l’operato della sala operativa, evidenziando l’umanità e l’empatia dei poliziotti, oltre che la indiscussa professionalità.