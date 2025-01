Arrestato a Salerno un parcheggiatore abusivo con divieto di soggiorno

Il personale della sezione volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura locale ha arrestato un 49enne ritracciato a Salerno, in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli imponeva il divieto di soggiorno nel comune di Salerno.

L’uomo era impegnato in attività di parcheggiatore abusivo in diverse zone della città. Gli agenti di polizia lo hanno notato all’altezza di Piazza Amendola, mentre si trovava vicino alle auto in sosta in un parcheggio pubblico. Alla vista dell’auto delle forze dell’ordine, ha cercato di nascondersi tra i veicoli e ha tentato di fuggire verso lungomare Trieste.

I successivi controlli hanno rivelato che l’uomo aveva numerosi precedenti di polizia. Il pubblico ministero di turno è stato informato dell’arresto e ha ordinato la traduzione del 47enne presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.