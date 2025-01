Matera. Tenta un’estorsione per ottenere l’assunzione, arrestato

Arrestato a Matera dalla Polizia, con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del responsabile amministrativo di una società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città dei Sassi.

L’uomo, era già stato condannato in passato in via definitiva come componente di un clan mafioso, che operava negli anni ’90 a Montescaglioso e in altri paesi nel Materano.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, sono cominciate dopo la denuncia della vittima, presentata il 24 dicembre scorso: più volte, a partire da settembre, la vittima aveva ricevuto “indebite richieste di assunzione seguite da inequivoche ed esplicite minacce di gravi ripercussioni qualora la sua richiesta non fosse stata accolta”.

Le indagini si sono basate sulle testimonianze di alcuni colleghi di lavoro del dipendente della società, sull’analisi delle immagini di alcune telecamere e sull’inquietante ‘inseguimento’ dell’indagato ai danni della vittima per le strade di Matera, che veniva poi raggiunta e avvicinata, ancora una volta, all’interno della sede aziendale”.