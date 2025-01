Il monastero di Vibonati è di proprietà del Comune. Il Tribunale “boccia” la Chiesa

E’ una sentenza storica quella del Tribunale di Lagonegro sulla proprietà del Convento di San Francesco a Vibonati che è – secondo i giudici – del Comune guidato dal sindaco Borrelli. Lo si evince da documenti di oltre un secolo fa.

La Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Vibonati, in persona del Parroco Don Martino Romano, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro per chiedere che venisse accertata la proprietà della Chiesa e del Convento di San Francesco. Si tratta di un antico contenzioso che ha portato dissidi tra parrocchia e comune. La Parrocchia e don Martino chiedevano che si verificasse che i due edifici fossero riconosciuti di proprietà della Chiesa, invece il Comune di Vibonati ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto in via riconvenzionale di accertare che il Comune è proprietario del Monastero.

Il Tribunale di Lagonegro, si è pronunciato sulle domande proposte ha rigettato la richiesta della Chiesa e in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del Comune di Vibonati, ha accertato e dichiarato che il Comune di Vibonati è proprietario in forza dell’atto del 16 novembre 1916 del Convento di San Francesco con esclusione del vano chiesa. Il tribunale ha anche sentenziato della rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Vibonati di circa 7.600 euro. E altrettante spese per il ministero. La decisione del Tribunale ha avuto ripercussioni importanti, non solo per la comunità locale ma anche per la gestione futura del patrimonio storico-culturale. Il Comune si è visto riconoscere la piena proprietà del Convento