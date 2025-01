San Cipriano Picentino: arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti

Nella serata di martedì, i carabinieri di San Cipriano Picentino, hanno tratto in arresto un giovane con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Giudiziaria, a seguito di una perquisizione avvenuta presso il domicilio del pusher, è stato ritrovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo crack e la somma in contanti di 230,00 euro.