Lavori bypass a Maratea. Il presidente del Consorzio turistico: “Proseguono a rilento”

I lavori per il bypass tra Castrocucco e Marina di Maratea stanno subendo ritardi inaccettabili, suscitando preoccupazione tra operatori turistici e cittadini in vista della Pasqua e della stagione estiva 2025. Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico di Maratea, lancia un appello all’Assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe e al Presidente della Regione Bardi per un intervento decisivo.

“Questa situazione di stagnazione, aggiunge il presidente del Consorzio, sta aggravando silenziosamente l’economia locale già provata , danneggiando l’immagine di Maratea, e compromettendo in modo grave le possibilità di pianificazione allo sviluppo necessario infrastrutturale del nostro territorio. Abbiamo bisogno di certezze, di poter programmare il nostro lavoro e di garantire non solo ai turisti la possibilità di fruire del nostro meraviglioso territorio senza ostacoli, in piena libertà e senza vincoli che ne limitino l’esperienza. Chiediamo, inoltre, ai dirigenti Anas di monitorare con attenzione il rispetto del contratto da parte delle imprese appaltatrici, poiché il rallentamento dei lavori non sta producendo i risultati attesi. La viabilità, fondamentale per il nostro territorio, rimane un problema irrisolto. Ci aspettavamo un’accelerazione delle opere per garantire almeno una soluzione provvisoria che migliorasse la situazione. Purtroppo, Maratea sta perdendo credibilità e l’immagine che aveva costruito negli anni grazie al lavoro instancabile della comunità e degli operatori locali”.