Giornata della Memoria: il flash mob “Un Filo (In)Visibile” dell’istituto omnicomprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio

La piazza di Sant’Arsenio ha accolto, in occasione della Giornata della Memoria, il flash mob a cura delle studentesse e degli studenti e delle docenti e dei docenti del triennio (Ite-Ipseoa) dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Sacco” in occasione della Giornata della Memoria. All’evento hanno partecipato anche la dirigente scolastica, Antonietta Cembalo, insieme al sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, al vice sindaco Andrea Vricella e alla consigliera comunale, Annamaria Mazzariello. La professoressa Michelina D’Alvano ha illustrato ai nostri microfoni il progetto e le sue finalità ma soprattutto le emozioni e sensazioni delle studentesse e degli studenti dinanzi alla conoscenza di fatti storici che hanno completamente cambiato la vita di milioni di persone e che è sempre più urgente non dimenticare.