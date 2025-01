La Banca Monte Pruno tra i protagonisti del convegno “Il valore ESG”

Prosegue con grande slancio l’azione della Banca Monte Pruno, che, grazie alla collaborazione con importanti Istituzioni, sta promuovendo la diffusione dei concetti ESG (ambientali, sociali e di governance) nella comunità, con particolare attenzione ai dottori commercialisti e alle imprese.

Si è recentemente concluso, il convegno “Il valore ESG: opportunità per imprese e professionisti verso un futuro sostenibile”, svoltosi presso il Gran Salone dei Genovesi della CCIAA di Salerno. L’evento, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, ha visto il patrocinio di prestigiose realtà come l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la Fondazione Centro Studi UNGDCEC, ANCE AIES Salerno Gruppo Giovani e il Dipartimento Scienze Aziendali Management&Innovation System UNISA.

Numerosi professionisti e imprenditori hanno partecipato a questo evento formativo di grande importanza, approfondendo tematiche cruciali riguardanti la sostenibilità aziendale e i benefici dell’adozione di pratiche ESG. Durante il convegno, si sono trattati temi come la sostenibilità come cambio culturale per le imprese, il ruolo del commercialista nella sostenibilità, la nuova figura del revisore della sostenibilità e l’impatto delle politiche ESG sull’accesso al credito.

In particolare, il Responsabile Area Executive e Referente ESG della BCC Monte Pruno, Antonio Mastrandrea, ha partecipato all’ultima tavola rotonda, fornendo un quadro del contesto normativo attuale e illustrando le azioni messe in atto dal Gruppo Cassa Centrale per supportare la clientela nel percorso di transizione ecologica. Mastrandrea ha, in un primo momento, descritto il contesto attuale normativo per poi approfondire le azioni messe in atto dal Gruppo Cassa Centrale per accompagnare la clientela nel percorso di transizione ecologica a cui sono chiamate.

L’intervento si è concluso con un’osservazione sugli scenari operativi nella concessione del credito a cui vanno incontro le aziende di alcuni specifici settori merceologici, impegnate spesso in un processo di conversione/diversificazione del proprio business, e con la sottolineatura dell’impegno dell’istituto di credito cooperativo nel farsi promotore delle nuove direttive comunitarie e delle nuove policy sul credito con l’integrazione dei fattori ESG, che avranno un ruolo primario nella trasformazione del tessuto socio-economico locale.

L’incontro ha avuto un grande successo tra i partecipanti, con l’impegno di tutti i partner a proseguire lungo il percorso di sensibilizzazione e supporto per i commercialisti e le imprese. La Banca Monte Pruno ha confermato il suo impegno a diffondere questi principi nel territorio, proseguendo con altre iniziative che mirano a creare una comunità sempre più consapevole e attenta alle tematiche ESG.