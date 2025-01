Ancora un furto di auto nel Vallo di Diano: dopo il colpo a Sala Consilina ora a Polla

Dopo il furto nei giorni scorsi di un’auto da una concessionaria in località Quattro Querce a Sala Consilina un altro furto di vettura si è registrato ieri sera a Polla. Il colpo è avvenuto in località Sant’Antonio e a essere portata via è stata una Fiat Panda. ù

Qualche mese fa furono portate via diverse auto dello stesso modello sempre a Polla così come a Sala Consilina e in Basilicata ma in quel caso i carabinieri, con il supporto decisivo della Polizia locale di Polla, sono riusciti a individuare e arrestare due malviventi dell’Agro nocerino sarnese e anche recuperare alcune delle vetture portate via.

Anche in questo caso indagano le forze dell’ordine.