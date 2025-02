“Carenze strutturali e di personale all’ospedale di Oliveto Citra”: l’allarme della Cisl Fp Salerno

La Cisl FP Salerno, attraverso la nota stampa a firma del Il Segretario Aziendale Attilio Perciabosco e del Coordinatore Contrattazione Area Centro Sud, Lorenzo Conte, denuncia gravi disagi al Presidio Ospedaliero di Oliveto Citra, con carenze strutturali e di personale che rischiano di compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria. L’organizzazione sindacale ha sottolineato le gravi difficoltà in diverse Unità Operative del presidio, tra cui Cardiologia/Utic, Gastroenterologia, Rianimazione, Medicina, Ortopedia, Chirurgia e MCAU, a causa della cronica carenza di infermieri.

In particolare, la situazione appare particolarmente critica nei servizi di Laboratorio Analisi e Radiologia. Nel Laboratorio analisi, infatti, sono solo i quattro tecnici a coprire turni h24 e a gestire anche il punto prelievi per l’utenza esterna. Questo comporta un carico di lavoro straordinario significativo per garantire i servizi ordinari. Allo stesso modo, il reparto di Radiologia si trova a dover gestire le prestazioni per i ricoverati e le sale operatorie, oltre agli esami diagnostici esterni, con soli sette tecnici a garantire il servizio h24.

Anche il personale OSS è gravemente insufficiente in tutte le Unità Operative, con carenze che impediscono la copertura completa dei turni sulle 24 ore. Questa situazione ha portato a un inevitabile demansionamento degli infermieri, con pesanti ripercussioni sull’efficienza dei servizi.

La Cisl FP Salerno evidenzia l’importanza di questo presidio ospedaliero, che serve una vasta area interprovinciale, comprendente non solo i comuni della provincia di Salerno, ma anche quelli di Avellino e alcuni del potentino. In un contesto dove non esistono strutture alternative o accreditate che possano garantire le prestazioni necessarie, è fondamentale che la direzione strategica aziendale intervenga con urgenza per risolvere la situazione.

L’organizzazione sindacale chiede un autorevole intervento da parte della Direzione Strategica Generale, con misure urgenti per garantire la tutela della salute della comunità e la sicurezza degli operatori. La Cisl FP Salerno sollecita la pronta attivazione di soluzioni per garantire la continuità e la qualità dei servizi, affinché vengano rispettati i diritti della salute dei cittadini e la dignità degli operatori sanitari.