Raccordo Sicignano-Potenza: chiusura di 5 ore in direzione Salerno per le attività di collaudo tra Tito e Picerno

Sono state definite le attività di collaudo dei lavori di efficientamento energetico eseguiti a servizio della galleria ‘Difesa’ lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, nel comune di Picerno.

Le operazioni, programmate dalle ore 21.30 di domani, martedì 4 febbraio, alle ore 2.30 di mercoledì 5 febbraio, comporteranno la chiusura della tratta della carreggiata in direzione Sicignano, tra gli svincoli di Tito e Picerno (dal km 37,400 al km 31,150). Per limitare i disagi, la circolazione sarà deviata in loco.

L’intervento, che ha visto un investimento complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, ha permesso di potenziare l’impianto di illuminazione del tunnel, adeguandolo alle più recenti normative in materia di sicurezza. L’aggiornamento tecnologico migliorerà la sicurezza, la percorribilità dell’infrastruttura e garantirà un significativo risparmio energetico.