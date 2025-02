Ruba in un supermercato a Melfi: arrestato

Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di Polizia di Melfi ha arrestato un uomo di origini foggiane per il reato di rapina impropria all’interno di un supermercato. L’individuo, dopo aver sottratto numerosi prodotti alimentari nascondendoli all’interno di uno zaino, ha aggredito alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale per tentare di trattenere la refurtiva.

La tempestiva richiesta di intervento del Direttore del supermercato ha permesso agli agenti di fermare il malvivente ancora sul posto, in possesso della merce rubata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale locale.