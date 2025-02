Salerno, ciclista travolto e ucciso dal carico di un camion: autista indagato per omicidio stradale

La tragedia avvenuto a Salerno in via fra’ Generoso in cui ha perso la vita Domenico Campanile, un imprenditore 49enne di Casagiove, ucciso dal carico di un camioncino mentre era in bicicletta con un gruppo di amici ha scosso la comunità salernitana e naturalmente anche quella di provenienza della vittima originario del casertano. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta e ha indagato l’autista del camion di una società di Sarno che trasportava ecoballe, accusato di omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante stava trasportando delle ecoballe, una delle quali, del peso di 2.500 chili, è caduta improvvisamente e ha travolto Campanile, uccidendolo sul colpo. Un altro ciclista, è rimasto ferito e si trova attualmente ricoverato al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona con una frattura del femore e della tibia. Le sue condizioni sono stazionarie .

I due uomini facevano parte di un gruppo di ciclisti che ogni sabato si reca in Costiera Amalfitana per una pedalata di routine. Sul luogo della tragedia immediato l’arrivo della Polizia Municipale di Salerno insieme agli agenti della Polizia di Stato. L Il corpo della vittima è stato sequestrato, e nelle prossime ore, il PM Katia Cardillo potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Un altro aspetto dell’indagine riguarda la sicurezza del carico di ecoballe. Gli investigatori stanno accertando chi fosse responsabile per il fissaggio delle balle sul camion , per capire se ci siano state violazioni nelle norme di sicurezza. La Squadra Mobile di Salerno sta conducendo approfondimenti sul percorso delle ecoballe, destinate inizialmente al porto di Salerno per essere spedite in Grecia.

Nel frattempo, dopo l’incidente, sono stati effettuati controlli anche su altri camion diretti al porto, per verificare il corretto fissaggio dei carichi. Le indagini proseguono per determinare con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità, mentre la vicenda lascia sotto shock i familiari, gli amici della vittima e l’autista del camion, attualmente indagato.