Appalti truccati a Capaccio Paestum: a Salerno la prima udienza del processo Alfieri

La prima udienza del processo su presunti appalti pilotati a Capaccio Paestum che vede coinvolto il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, si è tenuta questa mattina davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Salerno.

In aula tutti gli imputati: oltre al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, erano presenti Andrea Campanile, componente dello staff del sindaco; Elvira Alfieri, sorella del primo cittadino e legale rappresentante della Alfieri Impianti Srl; Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente titolare e procuratore speciale della Dervit, e Carmine Greco, rup e funzionario comunale.

Gli avvocati della difesa hanno sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale da parte della Procura di Salerno, ritenendo opportuno attendere la decisione della Cassazione prevista per il 14 febbraio prossimo, al fine di evitare complicazioni nel procedimento. L’avvocato Natale ha evidenziato che il procuratore generale della Suprema Corte ha avvallato l’eccezione della difesa, sostenendo che la competenza territoriale risieda presso il Tribunale di Vallo della Lucania, dato che l’eventuale reato di corruzione si sarebbe perfezionato in quel territorio.



Il Alessandro Di Vico ha confutato tale tesi citando una sentenza della Cassazione in merito. La Procura accusa gli imputati di turbata libertà degli incanti e corruzione in concorso, mentre Alfieri è anche imputato di falsità ideologica in atto pubblico aggravata. Prossima udienza il 20 marzo prossimo