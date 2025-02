A Lauria si inaugura lo svincolo di collegamento tra statale e autostrada

Verrà inaugurato oggi lo svincolo sulla bretella di collegamento tra l’autostrada A3 e la statale 585 di Lauria. Si tratta di un’opera attesa e di grande importanza per la viabilità locale. L’intervento, realizzato dalla Provincia di Potenza, ha interessato la strada esistente di collegamento esterno e ha previsto la realizzazione di uno svincolo a servizio della contrada “Malfitano” composto da due rampe a livelli sfalsati che permettono l’immissione in direzione Lauria e l’uscita per chi proviene da Lauria in direzione della statale 585.

All’inaugurazione prenderanno parte il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, e il sindaco di Lauria, Gianni Pittella.