Inseguimento a Salerno: auto sospetta si schianta contro la pattuglia dei carabinieri

Alta tensione nella zona orientale di Salerno, dove un’operazione dei Carabinieri si è conclusa con un violento impatto tra una pattuglia e un’auto sospetta. Il veicolo, una Giulietta bianca segnalata poco prima al 112, è stato intercettato dai militari in via Podgora. All’alt intimato dalle forze dell’ordine, il conducente ha tentato la fuga, innescando un inseguimento che si è concluso con uno schianto contro la gazzella dell’Arma.

A bordo dell’auto viaggiavano tre uomini di nazionalità georgiana. Due sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce, mentre il terzo è stato bloccato e arrestato. Nell’impatto, i Carabinieri presenti nella vettura di servizio hanno riportato ferite e sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di via San Leonardo per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale e i volontari dell’associazione Strade Sicure, per gestire la viabilità e collaborare nei rilievi. Le forze dell’ordine hanno avviato immediate indagini per risalire ai due fuggitivi e chiarire il contesto dell’accaduto.