Sanremo: “Oltre” approfondisce musica e retroscena con Simone Cremonini e Francesco Lombardi

Manca poco alla 75ª edizione del Festival di Sanremo e l’attesa cresce. In vista della kermesse musicale, Italia2news torna con una nuova puntata del suo format di approfondimento giornalistico “Oltre al di la delle apparenze”, dedicata alla musica, ai retroscena e alle storie che si celano dietro il palco dell’Ariston.

In questa puntata speciale, avremo il piacere di ospitare due ospiti d’eccezione: Simone Cremonini e Francesco Lombardi.

Simone Cremonini, autore e compositore originario di Santo Pietro Belvedere, piccolo paesino in Toscana, ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’90 come leader dei Super B, una band che riscosse un grande successo con la cover di “Amore Disperato” di Nada. Nonostante lo scioglimento del gruppo nel 2001, Simone ha continuato a scrivere e a produrre musica . Simone ha scritto e scrive testi per numerosi artisti: come Max Gazzè , Francesco Renga, Annalisa.

Accanto a lui, il giornalista e presentatore televisivo Francesco Lombardi, che da oltre 10 anni con Terre del Bussento, porta avanti a Casa Sanremo un progetto che coinvolge i giovani del golfo di Policastro, contribuendo alla promozione delle eccellenze locali e valorizzando il territorio della provincia di Salerno. La nuova puntata di oltre intitolata “Stasera le cantiamo” andrà in onda venerdì 7 febbraio dopo il tg di Italia2 News delle 19.55, ed in replica il sabato alle 15.00 circa e la domenica alle 17.00 e alle 23.15 circa.