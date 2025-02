Due feriti in un grave incidente sulla Ciletana tra un furgoncino e un’autocisterna

Un nuovo incidente stradale è avvenuto sulla Ciletana, presso lo svincolo tra Poderia e Foria di Centola. Un camion che trasportava gasolio e un furgone di tipo Doblò sono entrati in collisione per cause ancora sconosciute.

Ad avere la peggio nel sinistro è stato il conducente della Fiat Doblò, un uomo di Marina di Camerota, che è stato trasportato all’ospedale in eliambulanza. Nell’impatto l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino . Anche il conducente dell’altro mezzo è rimasto ferito, sebbene in maniera meno grave.

A causa del violento impatto, l’autocisterna ha perso parte del suo carico rendendo necessaria la chiusura temporanea della strada per motivi di sicurezza. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi con conseguenti disagi alla circolazione.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Sapri e i carabinieri della Compagnia di Sapri.