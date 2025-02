Sequestrata un’azienda bufalina a Eboli per smaltimento illecito di rifiuti

Prosegue l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale Capaccio-Paestum insieme al personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos Salerno. A seguito di un intervento è stata posta sotto sequestro un’azienda zootecnica bufalina, localizzata nel comune di Eboli, dedita alla produzione e commercializzazione di latte crudo che smaltiva illecitamente effluenti zootecnici e rifiuti di varia tipologia.

Il controllo, che evidenzia ancora una volta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestale e dell’Associazione Accademia Kronos APS nell’attività di tutela dell’ambiente, è nato in seguito ad un’intensa attività di indagine partita da alcuni sversamenti illeciti in canali consortili. I militari dell’Arma sono riusciti a individuare l’azienda in breve tempo grazie all’impiego di un drone e alla conoscenza approfondita del territorio.

Nel corso dei controlli è stato possibile accertare che l’azienda, non solo era priva di qualsiasi sistema di regimentazione delle acque dei piazzali, ma smaltiva illecitamente i liquami presenti all’interno di una enorme vasca per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici nei fossi canali circostanti e in un canale consortile. L’azienda, inoltre, abbandonava ingenti quantitativi di rifiuti sui terreni aziendali. Attualmente l’intero centro aziendale e i terreni circostanti, stimati per circa 11.000 mq, si trovano sotto sequestro.