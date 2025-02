Minore tenta furto in tabaccheria: arrestato dai Carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

di Mercato San Severino, hanno colto in flagranza di reato e arrestato un 17enne della provincia di Avellino.



Il minorenne dovrà rispondere alle accuse di tentato furto.

I Carabinieri, infatti, lo hanno sorpreso mentre tentava di forzare la porta di ingresso di una tabaccheria di Fisciano. L’operazione è stata portata a termine durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

L’arrestato è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli e messo a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.