Salerno. Tensione davanti alla Questura: rinvenuta una “cipolla” pirotecnica scambiata per un ordigno

Questa mattina è stata segnalata la presenza di quello che poteva essere un ordigno, davanti la sede della Questura di Salerno.

Gli artificieri giunti sul posto, hanno dichiarato che si tratta di un artificio pirotecnico denominato “cipolla”. Resta da capire se l’ordigno è stato lasciato davanti la Questura di proposito o se è stata lanciata da un mezzo in corsa, che in seguito, ha fatto perdere le proprie tracce. Al momento, La Polizia di Salerno sta indagando sull’episodio, per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del gesto.