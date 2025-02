Scafati, 53enne minaccia di rivelare la relazione con un medico sposato e chiede 10mila euro in cambio del silenzio

Una donna di 53 anni di Scafati, nel napoletano, è stata sottoposta al divieto di avvicinamento con l’aggiunta di un braccialetto elettronico, accusata di estorsione e stalking ai danni di un dentista. La vicenda , che ha portato alla denuncia ella donna da parte del professionista, si è consumata nell’arco di un anno tra il 2023 e il 2024.

Secondo quanto emerso dalla denuncia, la donna avrebbe preteso e ottenuto circa 10mila euro dal dentista minacciando di rivelare dettagli della loro relazione sentimentale. La vittima, infatti, aveva cercato di interrompere il rapporto nel 2023, ma si è trovato costretto a cedere alle richieste economiche della donna, in quanto questa, in quel periodo, avrebbe dichiarato di attraversare difficoltà finanziarie.

Il comportamento della 53enne è stato descritto come persistente e minaccioso. In particolare, i carabinieri hanno raccolto numerosi messaggi, centinaia inviati dalla donna al dentista durante l’anno successivo alla fine della loro relazione. I messaggi non si limitavano a semplici comunicazioni, ma includevano vere e proprie minacce, che venivano anche veicolate tramite social e attraverso profili falsi creati ad hoc per spaventare la vittima.

La situazione è degenerata fino a settembre 2024, quando la vittima ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine culminata con il provvedimento di divieto di avvicinamento. La misura cautelare imposta alla donna, che include il monitoraggio tramite braccialetto elettronico, è stata adottata per evitare ulteriori rischi per il professionista, in attesa degli sviluppi giudiziari del caso.