Incidente all’uscita dell’A2 di Angri: traffico in tilt

Nella tarda mattinata di oggi, si sono registrati numerosi disagi sull’autostrada A2, all’uscita di Fratte, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone, una Porsche e due utilitarie. L’impatto violento tra i mezzi, ha reso necessaria la chiusura della rampa di collegamento con l’A2 in direzione Napoli per i veicoli provenienti da Pontecagnano. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Fortuntatamente le persone coinvolte nel sinistro sembra non abbia riportato gravi ferite, ma per accertamenti e le cure del caso sono state trasportate in ospedale.

Gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre le squadre Anas hanno provveduto al rapido ripristino del tratto autostradale. Dopo il rimozione dei veicoli incidentati, la circolazione è ripresa regolarmente circa un’ora dopo.