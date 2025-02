Omicidio Marzia Capezzuti: al via il processo in Corte d’Appello per il minorenne

Ieri mattina, presso la Corte d’appello per i minorenni di Salerno, ha avuto inizio il processo nei confronti del 17enne di Pontecagnano Faiano ritenuto colpevole, insieme ai genitori Mariabarbara Vacchiano e Damiano Noschese, dell’omicidio di Marzia Capezzuti, la giovane 29enne di Milano che fu ammazzata a marzo del 2022, dopo sevizie e maltrattamenti. I nuovi difensori del ragazzo, gli avvocati Giuseppe Russo e Luigi Capaldo, hanno richiesto una nuova perizia psichiatrica, con l’annessa possibilità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

L’adolescente- come riporta “La Città di Salerno”- ha impugnato la sentenza di primo grado con la quale, all’esito del rito abbreviato, era stato condannato a 16 anni di reclusione. L’atto d’appello, lungo 43 pagine, reca la firma del suo vecchio difensore, l’avvocato Pierluigi Spadafora. Nel corposo documento è stata reclamata la nuova perizia psichiatrica, e i nuovi difensori hanno chiesto, e ottenuto, il differimento della difesa per depositare una memoria finalizzata a far valutare alla Corte la possibilità di rinnovazione dell’istruttoria con la nomina d’uno specialista che accerti le capacità d’intendere e di volere del minore.