Incidente sulla Cilentana a causa del forte mal tempo. Prorogata l’allerta meteo in Campania

Si è verificata ieri sera intorno alle ore 20:30 una violentissima grandinata tra gli svincoli di Cuccaro Vetere e Futani della Cilentana, a causa delle condizioni meteo così anguste un’auto ha perso il controllo del mezzo sbandano e andando a finire contro il guard rail. L’auto coinvolta nell’incidente, fortunatamente, è solo una e si tratta di una Lancia Musa. Secondo la dinamica raccontata dall’automobilista l’auto avrebbe slittato sull’asfalto completamente invaso dalla grandine perdendo il controllo e andando a finire contro il guard rail. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per comprendere la dinamica dell’incidente e per veicolare il traffico.

Fortunatamente le conseguenze per la persona a bordo dell’auto non sono gravi, ma la vettura ha riportato notevoli danni. La protezione civile della Regione Campania, pertanto, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo per temporali di livello Giallo, le precipitazioni, anche intense, proseguiranno almeno fino alle 8 di domenica 16 febbraio. Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Saranno anche possibili frane e caduta massi.