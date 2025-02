Arrestato l’autore dell’incendio al Comune di Sarno

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Sarno hanno arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’incendio scoppiato lo scorso 7 febbraio al Comune di Sarno. All’inizio delle indagini era stata valutata immediatamente l’ipotesi della matrice dolosa. Secondo la ricostruzione investigativa l’uomo, utilizzando del liquido infiammabile, avrebbe appiccato il fuoco all’interno degli uffici dei servizi sociali ubicati al primo piano di Palazzo San Francesco. I danni provocati dal rogo sono stati ingenti ma, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, non ci sono state persone ferite. Il primo cittadino di Sarno, Francesco Squillante, aveva definito l’accaduto come un attacco all’intera comunità sarnese, non semplicemente ad un edificio.

L’uomo, classe 1990, aveva già precedenti e si è reso responsabile anche del reato di porto di armi e oggetti atti a offendere. Gli agenti, nell’applicare l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, hanno sequestrato anche un accendino con il quale l’uomo ha riferito di aver appiccato l’incendio e un coltello da cucina di piccole dimensioni.