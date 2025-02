Decreto flussi: pochi posti nel salernitano: 195 su 769 domande. Coldiretti scrive al Prefetto

A distanza di pochi giorni dal click day del Decreto Flussi, Coldiretti lancia l’allarme sulla mancanza di posti disponibili in provincia di Salerno, appena 195 quote a fronte di 769 domande inviate in un solo giorno dalle imprese agricole associate. Il Decreto Flussi consente l’arrivo in Italia di lavoratori provenienti dall’estero per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro italiano.

Il presidente di Coldiretti Salerno Ettore Bellelli ha scritto al Prefetto Francesco Esposito e all’ Ispettorato del Lavoro per sollecitare l’assegnazione alle imprese agricole della provincia di Salerno di un numero di quote idoneo e sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno di manodopera non comunitaria della provincia per l’anno 2025.

“In provincia di Salerno- spiega Belelli- risultano assegnate soltanto 195 quote di ingresso: non possiamo che manifestare tutto il nostro profondo sconcerto e sconforto nel veder irrimediabilmente vanificato tutto il nostro impegno per la valorizzazione e la promozione della legalità fatto nei confronti delle nostre imprese associate. Non solo le nostre imprese si vedranno preclusa la possibilità di far fronte alla prossima ed incalzante stagionalità – spiega Bellelli – con tutti i danni connessi, ma soprattutto dovranno irrimediabilmente subire la concorrenza sleale di tutte quelle imprese che sul territorio certamente non hanno fra i loro prioritari interessi quello di agire nell’alveo del sistema della legalità”. “A fronte di tanto – conclude la missiva – si chiede che vengano assegnate per le imprese associate della provincia di Salerno un numero di quote idoneo e sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno di manodopera non comunitaria della provincia”.