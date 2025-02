La Banca Monte Pruno sostiene la formazione dei giovani studenti dell’Istituto “A. Sacco” di Sant’Arsenio.

Nella mattinata di ieri, a Sant’Arsenio, la BCC Monte Pruno e l’Istituto Comprensivo “A.Sacco” hanno siglato un accordo finalizzato a rinnovare per una nuova annualità, il percorso PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

L’attività formativa, rinnovata anche per il 2025, consentirà di potenziare le conoscenze dei giovani studenti con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro, confermando l’impegno dell’Istituto Superiore di Sant’Arsenio e la volontà della BCC Monte Pruno di investire sul percorso formativo e sulla crescita dei ragazzi del territorio.

L’alternanza scuola-lavoro, oggi denominata PCTO, costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e questa intesa, infatti, vuole condurre gli allievi dell’Istituto Comprensivo “A. Sacco” ad una maggiore consapevolezze delle opportunità e ad un migliore orientamento per quanto riguarda anche le future scelte da compiere in campo universitario.

Saranno ospitati, durante i prossimi mesi, presso alcune sedi della Banca Monte Pruno, tre studenti dell’Istituto Comprensivo “A.Sacco”.

Alla firma erano presenti il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonietta Cembalo, la referente del progetto PCTO, Prof.ssa Brunella Viglione, unitamente ai ragazzi interessati dal progetto.

“Rinnovare questa collaborazione, ha affermato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, significa creare occasioni tangibili per i giovani della nostra comunità, avvicinandoli al mondo del lavoro. Da sempre la nostra azione a supporto delle istituzioni scolastiche vuole essere un modo per metterci a servizio del territorio e consentire alle scuole di arricchire la loro offerta didattica e provare a dare spunti di approfondimento ai ragazzi anche verso il mondo bancario. Uno dei tanti elementi positivi è che, in passato, diversi giovani si sono appassionati ed hanno avviato i loro studi universitari in materie bancarie o economiche, entrando anche a far parte del nostro team di lavoro. Questa esperienza gratifica, pertanto, il nostro operato e contribuisce al miglioramento della nostra comunità”, ha concluso il Direttore.