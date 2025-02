Opportunità di lavoro nel Vallo di Diano: la Di Donato Srl cerca personale

La Di Donato Srl, azienda con sede a San Pietro al Tanagro è alla ricerca di nuovo personale per l’ampliamento del proprio organico. In particolare, l’azienda seleziona: 2 Escavatoristi e 4 Manovali. I requisiti richiesti: i candidati devono possedere esperienza pregressa nel settore di riferimento e essere motivati a lavorare in un contesto stimolante.

Per maggiori dettagli e per inviare la tua candidatura, visita il sito web della Di Donato Srl nella sezione Contatti, all’indirizzo: https://www.didonatosrl.eu . Oppure contatta direttamente l’azienda tramite l’indirizzo mail: info@didonatosrl.eu oppure telefonando allo 0975 513115.