“Incanto Vallo di Diano”: le bellezze del territorio protagoniste di “Oltre, aldilà delle apparenze”

Il Vallo di Diano è un vero scrigno che racchiude una ricchezza straordinaria di bellezze artistiche, naturali e archeologiche. Questo territorio, che affonda le radici in secoli di storia e cultura, si rivela sempre più come un luogo di scoperta e approfondimento. Nella prossima puntata dell’approfondimento giornalistico di Italia2 News “Oltre, aldilà delle apparenze” in onda venerdì dopo il tg della sera, parleremo delle meraviglie del Vallo di Diano, ed avremo in studio l’architetto Marco Ambrogi, Direttore dei Musei della Diocesi di Teggiano Policastro, che ci guiderà in un affascinante viaggio alla scoperta di alcuni delle opere d’arte più suggestive del territorio.

Uno dei temi principali di cui ci occuperemo sarà la sorprendente scoperta dei resti archeologici rinvenuti a Padula, che continuano a svelare nuovi aspetti della storia di questa terra. E’ stata scoperta una necropoli Padula risalente al IV secolo A.C. Inoltre, non mancheranno gli aggiornamenti sugli scavi delle Grotte di Pertosa-Auletta.

Non mancheranno nemmeno le novità che riguardano il Museo di Teggiano, che ha recentemente arricchito la sua collezione con nuovi e affascinanti pezzi, ma ci occuperemo anche del quadro restituito alla comunità Caggiano e gli angioletti restaurati di Polla.

Un altro appuntamento imperdibile sarà l’approfondimento sulla necropoli di Padula, in compagnia della funzionaria della Soprintendenza di Salerno, Simona Di Gregorio. Con il supporto del servizio di Giovanna De Luca, andremo alla scoperta di uno degli angoli più affascinanti del Vallo di Diano: il Battistero “miracoloso” di San Giovanni in Fonti a Padula. Questo e tanto altro nel nuovo appuntamento di Oltre aldilà delle apparenze in onda venerdì 21 febbraio, dopo il tg delle 19.55 ed in replica sabato alle ore 15.00 e domenica alle ore 17.00 e 23.15.