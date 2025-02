Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Personale Sanitario per ricordare i tanti impegnati nell’emergenza Covid

Il 20 febbraio ricorre la Giornata Nazionale del Personale Sanitario e Socio-sanitario, del Personale Socioassistenziale e del Volontariato, istituita con la Legge del 13 novembre 2020 per onorare chi, nel corso della pandemia da Coronavirus, ha affrontato le sfide in prima linea, spesso a costo di enormi sacrifici. La giornata torna ad essere, per il quinto anno, un’occasione per rimarcare quanto sia preziosa la scelta di chi ha deciso di mettere la cura e la salute di tutti al primo posto.

Anche l’ASL Salerno ha voluto lanciare un messaggio di ringraziamento tramite i propri canali social. “Oggi vogliamo dire grazie a tutto il personale sanitario, socio-sanitario, socioassistenziale e al volontariato che, con passione e impegno, si dedica ogni giorno alla salute del prossimo. Il loro lavoro è un faro di speranza per la nostra comunità”.

Occorre ricordare che la prima zona rossa del sud d’Italia fu quella del Vallo di Diano, con i comuni di Auletta, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Sala Consilina, e l’ospedale “Luigi Curto” di Polla fu il nosocomio in prima linea con la realizzazione di un reparto Covid e un importante lavoro da parte di tutto il personale sanitario. Purtroppo in tutta la provincia di Salerno e nel Vallo di Diano si contarono centinaia di vittime.