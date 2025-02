Feldi Eboli in trasferta: inizia il trittico cruciale contro il Vitulano Drugstore

Tre gare nel giro di sette giorni. La Feldi Eboli domani pomeriggio scenderà in campo a Manfredonia contro i padroni di casa del Vitulano Drugstore, sfida che darà il via al trittico di gare che comprende le sfide al Palasele contro Came Treviso e Italservice Pesaro.

Tre match dove l’obiettivo è uscirne a punteggio pieno ma, per motivi diversi, ognuna di queste sfide nasconde pericoli e insidie. Si parte dalla Puglia e dalla sfida contro un Manfredonia che è in piena lotta per non retrocedere e che al momento ha la peggior difesa del torneo, la classica partita trappola che però le volpi hanno imparato a preparare nel migliore dei modi. Infatti, soprattutto grazie alle esperienze in Champions League, i ragazzi di Antonelli sanno come gestire mente e corpo per cercare di ottenere il meglio da ogni sfida.

Quella contro il Vitulano Drugstore sarà una gara molto ostica, considerando anche che il match d’andata al Palasele non fu di certo una passeggiata per la Feldi Eboli, anzi. Le volpi si imposero solo per 1-0, in una delle prime partite della stagione, stavolta troveranno una squadra affamata di punti salvezza e guidata da un Canal in grande spolvero (e spesso accostato alle volpi rossoblù da radiomercato durante la sessione invernale), con 15 reti stagionali e una tripletta decisiva nell’ultima gara vinta dal Manfredonia sul campo della Came Treviso.

Un match che si prospetta duro sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello fisico e mentale, come sottolinea il man of the match della sfida contro la Meta Catania, Giancarllo Selucio, intervenuto ai microfoni della società nella classica conferenza stampa pre partita:

“Sempre bello vincere contro una squadra forte, abbiamo guadagnato un punto importante a Napoli e poi battutto i campioni d’Italia, tutto ciò ci da fiducia per continuare a restare in vetta alla classifica. Ora abbiamo tanti impegni ravvicinati, però stiamo lavorando bene, siamo in tanti e questo fa la differenza, ci vuole testa e mentalità per preparare tutto al meglio. A Manfredonia sarà tosta, anche qui al Palasele è stata una gara dura, sarà una vera e propria guerra sportiva e bisogna essere forti di testa per avere la meglio su di loro”, le parole del numero 77 delle volpi.

Gara in programma domani, sabato 22 febbraio alle ore 17 con diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.