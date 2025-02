Al via il progetto di scambio culturale tra il “Cicerone” di Sala Consilina e il Gymnasium Burgdorf in Svizzera

Sabato scorso è iniziata una nuova ed entusiasmante edizione del progetto di scambio culturale tra gli studenti del Liceo di Sala Consilina e quelli del Gymnasium Burgdorf, Svizzera. Il progetto, che la scuola svizzera protrae da quasi quarant’anni, è una meravigliosa opportunità di crescita personale e culturale per i giovani partecipanti, nonché una testimonianza viva dell’amicizia e collaborazione tra le due scuole.

I ragazzi italiani sono stati i primi a partire, diretti verso la pittoresca cittadina di Burgdorf, per immergersi nella vita e nelle tradizioni svizzere. L’accoglienza è stata calorosa: le famiglie ospitanti svizzere hanno aperto le loro case ai nuovi ospiti, offrendo loro un assaggio dell’ospitalità elvetica. Durante la settimana, i nostri studenti avranno la possibilità di frequentare le lezioni insieme ai loro partner svizzeri, partecipare a vari workshop e attività di gruppo, e visitare luoghi di interesse culturale e storico. Tra questi, la visita al Museo dello Schloss Burgdorf, dove i ragazzi approfondiranno la storia della città e della sua evoluzione industriale.

Il programma dell’intero scambio, che si svolgerà in due fasi, è stato progettato per fornire un’esperienza educativa completa e arricchente. Non solo gli studenti miglioreranno le loro competenze linguistiche, ma esplorano anche il tema della diversità culturale e identità, riflettendo su come le tradizioni locali e le influenze moderne modellano l’identità nelle rispettive regioni.

Il progetto culminerà con la visita dei ragazzi svizzeri a Sala Consilina, prevista per il mese prossimo. Anche questa seconda fase si preannuncia ricca di incontri, esperienze e nuove amicizie, all’insegna dello stesso spirito di condivisione e apprendimento che ha caratterizzato la prima parte del programma.

“L’obiettivo principale di questo progetto è promuovere una maggiore comprensione e apprezzamento delle diverse culture,” ha dichiarato Pino Mangiarratti, uno degli organizzatori. “Siamo estremamente orgogliosi di vedere come i nostri studenti stanno crescendo e imparando attraverso questa esperienza unica.”

Alla conclusione del progetto, i ragazzi presenteranno i risultati del loro lavoro in una mostra congiunta che si terrà sia a Burgdorf che a Sala Consilina, oltre a creare una piattaforma digitale per condividere il frutto delle loro ricerche.