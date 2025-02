Giovedì 27 febbraio, alle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Centro di Salute Mentale di Sarno, situata in via Casasale 80. La struttura è stata realizzata su un’area confiscata alla camorra, segnando un importante passo per la riqualificazione e il recupero di beni sottratti alle organizzazioni criminali.



Il taglio del nastro avverrà alla presenza del Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca.