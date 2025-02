Lagonegro, ampliamento dell’ospedale: l’ASP aggiorna il progetto e i costi

Lagonegro, ampliamento dell’ospedale: la ASP aggiorna il progetto e i costiL’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha affidato a una ditta esterna la revisione del progetto di ampliamento del Presidio Ospedaliero di Lagonegro, relativo al lotto n.1, che comprende la costruzione di una palazzina e di una centrale termica.

L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i prezzi originariamente stabiliti nel 2021, ormai non più attuali e per conformare il progetto ai nuovi obblighi di legge.La decisione è stata presa dopo approfondimenti tecnici e in seguito alla volontà della Regione Basilicata di accelerare l’intervento, rispondendo così alle esigenze del territorio.

I progettisti dovranno completare la revisione entro la fine di aprile o, al massimo, agli inizi di maggio, per poi trasmettere il progetto aggiornato alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, che avvierà la gara per l’assegnazione dei lavori.La ASP, in qualità di ente attuatore, è responsabile della realizzazione della palazzina, che comprenderà una struttura al rustico e una centrale per gli impianti tecnologici. Con i nuovi adeguamenti, il costo stimato per questa prima fase dell’intervento si aggira intorno ai 20 milioni di euro.