Dissidi ad Auletta, si dimettono nove membri del Comitato per la festa di San Donato

Nove componenti del Comitato Festeggiamenti San Donato ad Auletta si sono dimessi. Un piccolo terremoto in quanto il Comitato è molto conosciuto nel territorio che ha sempre curato con grande partecipazione la Festa in onore del Santo Patrono e non solo e che ha portato anche numerosi big della musica in occasione dei festeggiamenti.

Sembra che alla base della decisione ci siano dei dissidi con il parroco almeno secondo quanto si legge nella lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook del Comitato.

“Indossare la maglietta del Comitato, si legge, è stato per noi tutti motivo di orgoglio, dietro di essa tanto lavoro e tanti sacrifici, tutti fatti per il nostro Santo Patrono. Dopo undici anni con le lacrime agli occhi e la tristezza nel cuore siamo costretti, nostro malgrado, a farci da parte perché è venuto a mancare il rapporto di fiducia reciproca nei confronti del nostro Parroco.

Ora occorrerà attendere cosa accadrà e come e soprattutto chi organizzerà la prossima festa dedicata al santo.