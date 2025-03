In fuga dopo una rapina in un market a Policoro, arrestati in Calabria due ladri

Si è conclusa con l’arresto, la fuga dei due giovani che nei giorni scorsi sono riusciti a rapinare un supermercato di Policoro, sottraendo circa 400 euro dell’incasso. Una volta arraffato il bottino, i due malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto.

Sul posto immeditato è stato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza del market per risalire all’identità dei due rapinatori.

Fondamentale per il ritrovamento dei fuggiaschi è stato l’allarme alle forze dell’ordine, che hanno prontamente diramato l’emergenza, fornendo una descrizione dettagliata dell’auto utilizzata per la fuga. Considerando la direzione presa dai due, la Strada statale 106 jonica, gli agenti hanno ipotizzato che potessero dirigersi verso Corigliano Rossano, dove sono stati predisposti diversi posti di controllo per intercettare l’auto sospetta.

Poco dopo, il veicolo segnalato è stato individuato dai carabinieri ma alla vista dei militari che gli intimavano l’alt, i fuggitivi hanno tentato di eludere il controllo, accelerando e cercando di dileguarsi attraverso strade secondarie della zona. Il tentativo di fuga si è però rivelato vano.

Una volta bloccata l’auto, i due uomini hanno tentato un’ultima disperata fuga a piedi, tentando di dileguarsi tra gli aranceti della contrada Zolfara nel rossanese, nonostante le difficoltà, i militari sono riusciti a rintracciarli e ad arrestarli.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare il denaro sottratto al supermercato di Policoro, oltre ad altri elementi utili alle indagini. I due sono stati immediatamente trasferiti nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano.

Furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse i carabinieri in forza alla Sezione operativa e radiomobile del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno arrestato due uomini che viaggiavano a bordo di un’autovettura in fuga da Policoro, dove avevano compiuto una rapina al supermercato Eurospin.