Ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio a Salerno in Via dei Greci, si tratta di nuova area dotata di 41 posti per la sosta dell’auto. Il parcheggio si trova a pochi metri di distanza dalla nuova Clinica del Sole e dalla Stazione “Fratte” della linea ferroviaria CircumSalernitana. Il parcheggio dei Greci sarà aperto 24 ore su 24 e la sosta ha un costo di 0,50 euro per ora o frazione. Il Comune di Salerno continua a realizzare nei vari quartieri della città strutture e spazi al servizio dei cittadini e delle varie attività.

Questo parcheggio, oltre che per i residenti, è particolarmente utile per quanti si recano alla Clinica del Sole, utilizzano la CircumSalernitana o visitano i negozi della zona. Inoltre la nuova area di parcheggio sarà dotata anche da bagni pubblici attrezzati anche per disabili e sovrastata da un’area di verde pubblico con un piccolo parco giochi.