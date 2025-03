La Lenza Valdianese da il benvenuto ai nuovi garisti di pesca sportiva

Un altro traguardo importante per la Lenza Valdianese l’associazione sportiva di Auletta. Sono stati presentati pochi giorni fa i tanti progetti futuri che riguardano la squadra e presentati anche i nuovi garisti entrati a far parte dell’associazione. Tra i nuovi sportivi di pesca vi è la presenza di Francois Romito, agonista più titolato del sud d’Italia di trota torrente , Vincenzo Melone campione italiano di pesca a spinning e Tolmino Colella, campione italiano di trota lago. Questi agonisti rappresentano per la Lenza Valdianese un traguardo e un obiettivo raggiunto anche a livello nazionale. Romito, Melone e Colella parteciperanno quest’anno alla gara regionale di pesca.

” Siamo certi che ognuno di loro darà un contributo fondamentale alla crescita della nostra associazione e del nostro territorio, un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale sempre presenti e attenti alle nostre iniziative. Continuiamo a sognare con la consapevolezza che a volte i sogni si avverano” conclude con un post sui social l’associazione sportiva La Lenza Valdianese.