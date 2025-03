Violento frontale sulla “Tito-Brienza”: due auto coinvolte

Paura sulla Tito-Brienza, dove stamane, intorno alle 13, due auto, una Lancia e una Ford, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Il violento impatto tra i veicoli, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente provveduto alla messa in sicurezza delle auto coinvolte e alla bonifica dell’area per evitare ulteriori pericoli.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso ai conducenti. A seguito dell’incidente, la SS95, è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente, la circolazione è stata regolata con un senso unico alternato dai Carabinieri, che hanno anche avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.