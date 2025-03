Cambio al vertice di Confindustria Salerno, il neopresidente è Antonio Sada

Antonio Sada è stato eletto dall’assemblea dei soci presidente di Confindustria Salerno per il quadriennio 2025 – 2029, come rende noto l’Ansa.

Sada è presidente della Holding del Gruppo Sada Partecipazioni e della Antonio Sada e Figli – azienda leader nel settore degli imballaggi con sede principale a Pontecagnano.

Rinnovata anche la squadra dei vice presidenti che sarà così composta: Vito Cinque de Il San Pietro Hotel di Positano; Sabatino Giordano – Giordano Associati di Salerno; Edoardo Gisolfi – Stratego Comunicazione srl di Montecorvino Pugliano; Francesco Palumbo – Medis s.r.l. di Nocera Inferiore; Pierluigi Pastore – Meditel s.r.l. di Salerno; Lina Piccolo – Sider Pagani srl di Sant’Egidio del Monte Albino, Stefania Rinaldi della Rinaldi Group srl di Giffoni Valle Piana; Velleda Virno – Di Mauro Officine Grafiche s.p.a. di Cava de’ Tirreni. A questi si aggiungono i Vice Presidenti istituzionali: Marco Gambardella, in qualità di Presidente del Comitato Piccola Industria, e Vincenzo Iennaco, in qualità di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.



“Ringrazio, ha detto il neo presidente Sada, i soci per la fiducia riposta in me e nella squadra che mi affiancherà. Raccolgo il testimone per guidare l’Associazione con grande senso di responsabilità. Le epocali spinte cui le imprese sono sottoposte richiedono non solo soluzioni innovative ma, forse ancor più necessario, inediti approcci ed è con questo spirito che mi pongo alla guida degli imprenditori salernitani”.