Incidente mortale a Cava de’ Tirreni, indagato il conducente dell’auto

Indagato per omicidio stradale il giovane di 26 anni alla guida dell’Alfa Romeo che, nella notte tra sabato e domenica, si è schiantata contro un muro a Cava de’ Tirreni. Nel terribile incidente ha perso la vita Marco Apostolico, di Castel San Giorgo che, al momento del violento impatto, era seduto sul lato passeggero. Aveva 26 anni anche lui. In auto altre due persone rimaste ferite.

Il conducente della vettura è tuttora ricoverato in ospedale insieme ad un altro giovane con una prognosi di dieci giorni, mentre per la loro amica è di 30 giorni. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti ed esami irripetibili per stabilire a che velocità andasse il 26enne indagato e se fosse realmente alla guida in stato di ebbrezza. Domani, invece, la Procura di Nocera conferirà l’incarico al medico legale per svolgere l’autopsia sul corpo di Marco Apostolico.