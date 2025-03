Tre nuovi impianti fotovoltaici nei terreni agricoli di Buonabitacolo con Seapower

L’attività di Seapower, centro di ricerca consorziato con l’Università di Napoli “Federico II”, che da oltre trent’anni è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per le energie rinnovabili, arriva nel Vallo di Diano. L’ultimo traguardo, in ordine temporale, è stato raggiunto con la connessione alla rete elettrica nazionale di tre nuovi impianti fotovoltaici in Campania, di medie dimensioni su terreni agricoli, a Buonabitacolo, che garantiranno 2,41 MWp di energia pulita.

Seapower è partner strategico per tutta l’attività ingegneristica, di Cogefeed spa, un operatore diversificato per servizi di efficientamento energetico e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di recente quotato in Borsa.

I primi due impianti di potenza complessiva 1,25 MWp, sono stati realizzati con moduli in silicio monocristallino, montati su strutture fisse per ottimizzare la produzione in base alla morfologia del terreno. Il terzo, di potenza 1,16 MWp, situato su terreni pianeggianti, è stato realizzato sempre con moduli in silicio monocristallino, ma montati su strutture tracker a rotazione monoassiale.

A quest’ultimo, saranno presto affiancati altri due impianti di 1,96 MWp, per i quali è previsto il collegamento alla rete entro il primo semestre 2025. La potenza totale sarà di 4,37 MWp, per una producibilità attesa di 6.900 MWh/anno e 3663.9 ton/anno di emissioni potenzialmente evitabili di CO2.

“È stata per noi una grandissima soddisfazione vedere questi primi tre impianti completati e collaudati con il gestore di rete, perché abbiamo seguito tutte le fasi dell’intero progetto e ringrazio personalmente Cogefeed per la fiducia che ha riposto nelle nostre competenze e nella nostra professionalità”, ha affermato il vicepresidente Seapower Francesco Lioniello. “Siamo già operativi sugli ultimi due impianti, che contiamo di consegnare nei prossimi mesi. Di fatto abbiamo completato il nostro naturale processo di evoluzione, ampliando i nostri servizi con quelli di una vera e propria EPC Engineering, procurement and construction company, dunque, oggi siamo in grado di offrire un servizio completo, dall’autorizzazione degli impianti, fino alla loro completa realizzazione, garantendo, per ogni fase, la presenza di nostre figure professionali esperte, sia in ufficio, che in cantiere”.